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Байден пообещал американцам три с половиной бутылки детского питания

12:35
  • четверг
  • 02 июня 2022

Пользователи заподозрили президента США в злоупотреблении алкоголем

Президент США готов решить проблему с нехваткой детского питания в стране. Джо Байден заявил, что авиакомпания United Airlines согласилась предоставить грузовое пространство для транспортировки еды в Соединенные Штаты. И доставит, по словам американского лидера, 3,7 бутылки питания.

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"Может быть, 20 тысяч детей употребят эти 3,7 бутылки и действительно получат заряд энергии, который им нужен в младенчестве. Спасибо тебе, Господи, за Джо! Он создает проблемы и решает их! Какой красавчик!" — отреагировали на заявление Байдена в соцсетях. Один из пользователей даже заподозрил президента в злоупотреблении алкоголем.

Байдену в этом году исполнится 80 лет, и это далеко не первая его оговорка. Президент США путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Он неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом и неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости..

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