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Более десяти человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой в Кузбассе

12:56
  • четверг
  • 02 июня 2022

Пассажиры ехали в Кемерово

В Кемеровской области 13 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.

Авария произошла на трассе Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе. Микроавтобус с пассажирами направлялся из Новосибирска в Кемерово. на 203-м километре трассы он столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Пострадали не менее 13 человек, передает РИА Новости. По предварительным данным, жертв нет. На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики.

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ДТП с микроавтобусом и фурой в Кузбассе
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