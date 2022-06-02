ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин повысил нового главу МЧС Куренкова в звании

12:56
  • четверг
  • 02 июня 2022

В четверг министру исполнилось 50 лет

Президент России Владимир Путин присвоил новому главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта.
Генерал-майор Куренков назначен главой МЧС

Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Куренков получил повышение в звании в день 50-летия.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Заполярье при попытке спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы. Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

25 мая Путин подписал о назначении Куренкова главой МЧС. Глава государства назвал министра "служакой, а не карьеристом". 30 мая Путин включил его в состав Совета безопасности России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Куренков
Александр Куренков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.