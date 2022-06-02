Путин повысил нового главу МЧС Куренкова в звании

В четверг министру исполнилось 50 лет

Президент России Владимир Путин присвоил новому главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Куренков получил повышение в звании в день 50-летия.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Заполярье при попытке спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы. Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

25 мая Путин подписал о назначении Куренкова главой МЧС. Глава государства назвал министра "служакой, а не карьеристом". 30 мая Путин включил его в состав Совета безопасности России.

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