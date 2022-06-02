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Минпросвещения создало Всероссийский родительский совет

14:11
  • четверг
  • 02 июня 2022

Ведомство занимается формированием единой системы воспитания во всех образовательных организациях

При Министерстве просвещения России формируется Всероссийский родительский совет. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал заместитель руководителя ведомства Денис Грибов.
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По словам чиновника, сложившаяся ситуация показала острую необходимость в просветительской работе с родителями, поэтому Минпросвещения продолжает работу в данном направлении.

Работа с родителями — это приоритет на сегодняшний день, они должны разделять те ценности, которые формирует система образования, подчеркнул замминистра. Грибов отметил, что с учетом текущих исторических событий и глобальных угроз, с которыми столкнулась наша страна, "воспитание подрастающего поколения приобретает стратегическое значение, становится гарантом национальной безопасности".

Наряду с этим в России осуществляется работа по формированию единой системы воспитания во всех образовательных организациях. Объединяющим стержнем новой философии воспитания, которую формирует Минпросвещения, станут базовые ценности: Родина, семья, труд, милосердие, цитирует Грибова РИА Новости.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в новых условиях стало очевидно, что российская система высшего образования должна претерпеть существенные изменения. Глава Минобрнауки отметил, что с одной стороны, это обусловлено кардинальной перенастройкой технологических и экономических процессов, адаптацией экономики к новым реалиям.

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