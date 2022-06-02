Европу предупредили о риске замедления роста экономики из-за нефтяного эмбарго

Антироссийские санкции ударят по европейцам

Решение европейских государств запретить импорт части российской нефти и нефтепродуктов грозит снижением темпов экономического роста в ЕС. К такому выводу пришли европейские аналитики.

Как пишет газета El País, ВВП государств Евросоюза снижался еще до эскалации ситуации на Украине, тенденция лишь усугубилась в последние недели. Частичное нефтяное эмбарго дополнительно замедлит рост экономик стран сообщества, а также негативно скажется на ценах.

Аналитики из банка Goldman Sachs полагают, что риск рецессии в еврозоне и в Великобритании в краткосрочной перспективе выше, чем в США. Официальный Брюссель признавал, что в ЕС может произойти стагнация в 2022 году, а в будущем году ВВП едва ли вырастет больше, чем на 1%.

Ранее западные эксперты подсчитали, что по итогам года средний ежедневный доход России от экспорта газа и нефти может достичь около 800 млн долларов. Предполагается, что в 2022 году Россия получит за экспорт энергоносителей 285 миллиардов долларов — на 20% больше, чем в 2021 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"