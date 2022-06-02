ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Уменьшилась и смертность

Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, уровень уменьшился за прошедшую неделю на 11%.

В период с 23 по 29 мая уровень заболеваемости коронавирусом стал ниже во всех регионах, наибольшее снижение наблюдалось в Африке (на 36%) и Европе (на 30%). Исключение составляют американский и восточно-средиземноморский регионы, там заболеваемость выросла на 9% и 1% соответственно.

Число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом уменьшилось или не изменилось во всех регионах, кроме западной части Тихого океана. Там смертность выросла на 18%. Значительнее всего показатель смертности упал в регионе восточного Средиземноморья (на 45%), указано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации, который приводит "Интерфакс".

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