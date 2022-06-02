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Кремль: проведение референдума в Донбассе пока невозможно

13:26
  • четверг
  • 02 июня 2022

Нужно выполнить необходимые условия

В Кремле назвали условия для проведения референдума о вхождении украинских регионов и ЛДНР в состав России.
Глава ЛНР провозгласил цель войти в состав России

На данном этапе это невозможно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Для начала нужно обеспечить безопасность в регионе.

"Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в нынешних условиях вряд ли возможно", - заявил спикер Кремля журналистам.

Накануне Песков сказал, что ЛДНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем.

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