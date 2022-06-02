Собянин открыл новый перинатальный центр в Коммунарке

Также мэр открыл новую поликлинику в Коммунарке

В Коммунарке сегодня открылся новый перинатальный центр, оснащенный самым современным оборудованием. В церемонии принял участие Сергей Собянин. Также мэр Москвы посетил расположенную неподалеку поликлинику. Совсем недавно она приняла первых пациентов.

Известная на всю страну больница в Коммунарке меняет свой профиль. Теперь это не центр борьбы с пандемией, а крупнейшая поликлиника Москвы. Как и было задумано. 2 года назад вместо торжественного открытия корпуса были экстренно перепрофилированы для приёма ковидных пациентов. В этих стенах врачи вылечили около 80 тысяч больных. Разработанные здесь стандарты борьбы с новым вирусом активно применялись медиками по всей стране. Но сегодня медперсонал переходит на плановый режим работы. В поликлинике работают отделения реабилитации, функциональной диагностики, медицинской профилактики. Для оснащения поликлиники была закуплена новейшая медицинская техника. Основные корпуса для приема пациентов сегодня официально открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

В современной истории Москвы больница такого масштаба открывается впервые. И не только лечебные корпуса. В Коммунарке открылся сегодня и новый перинатальный центр. Его возводили в рамках второй очереди строительства этого многопрофильного клинического центра. Сюда поступают пациентки даже в самом сложном состоянии. В новом перинатальном центре работает служба акушеров-гинекологов и анестезиологов. И это позволит принимать здесь тяжелых пациенток.

"В процессе работы мы подключаем пациентку к наркозному аппарату, он же является, скажем так, и искусственными легкими, пациентка оперируется под общим наркозом, то есть здесь выполняются все необходимые процедуры для спасения жизни непосредственно матери и ребенка", - рассказал заведующий отделением анестезиологии - реанимации ГБУЗ "ММКЦ" "Коммунарка" ДЗМ" Александр Григорьев.

Строительство пятиэтажного перинатального центра в составе многопрофильной больницы завершилось в феврале. Новый перинатальный центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром на территории Новой Москвы. Здесь же планируют принимать пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов Москвы. И в этих стенах уже родились первые 53 малыша. А весь клинический центр "Коммунарка" будет работать как современный многопрофильный медицинский центр для жителей Новой Москвы и прилегающих районов Москвы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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