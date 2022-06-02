В Москве задержали банду торговцев поддельными полисами ОСАГО

Организатора банды поместили под стражу

В столичном регионе пресечена деятельность аферистов, которые продавали поддельные полисы ОСАГО под видом известных страховых компаний. Главарь делал липовые документы, а после курьеры развозили их по клиентам, которые даже не догадывались об обмане. В полицию поступило уже не одно заявление.

На этих кадрах один из участников по реализации поддельных полисов ОСАГО (см. видео). Его и еще пятерых мошенников задержали оперативники уголовного розыска на Московском метрополитене. В этой квартире бланки и печати известных страховых компаний.

"Установлено, что злоумышленники, в числе которых жители Московского региона и города Ярославля, реализовывали гражданам поддельные полисы обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста. По оперативным данным, предполагаемый организатор с помощью специальных технических средств изготавливал отдельные полисы ОСАГО. И передавал их другим участникам группы для дальнейшей реализации на территории столичного региона", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУВД МВД России по г. Москве Владимир Васенин.

Все задержанные сознались в преступных действиях. И в деталях рассказали о причастности каждого. По признаниям задержанных, в месяц через них проходило около 80 поддельных полисов ОСАГО.

Уже известные некоторые пострадавшие. В полицию поступило 4 заявления на действия мошенников. Организатору судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным участникам - домашний арест и запрет определенных действий.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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