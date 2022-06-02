В Москве стартовал сезон торговли клубникой

Открылось почти 300 точек

Самая вкусная, свежая, ароматная, и по всему городу! В Москве начался сезон клубники.

В столице открылись первые точки - около 300. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Помимо павильонов, к которым москвичи успели привыкнуть, установлены и новые - более удобные для продавцов и весьма привлекательные для покупателей. На таких прилавках можно выгодно показать красивую ягоду. А в этом году будет чем похвастаться. Уже заявлены более 10 сортов клубники и земляники!

"Клубника в Москву будет поступать из разных регионов, сейчас из южных регионов: это Ставрополь, Волгоград, есть клубника из Крыма. Ну и, соответственно, с созреванием клубники в средней полосе она также будет появляться на наших клубничных точках", - рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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