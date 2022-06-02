"Удивлению не было предела": москвичка обнаружила в своей ванне утенка

Утки все чаще попадают в разные истории в Москве

В столице все больше утиных семейств становятся героями житейских историй. Эти птицы и дорожное движение могут парализовать, любят по крышам домов прогуляться, и порой, застревают в самых неожиданные местах. А вот москвичка Татьяна Прядко и вовсе обнаружила утёнка у себя в ванне.

Татьяна Прядко, вернувшись домой, услышала странные звуки, будто громкий птичий писк. Кот тоже вёл себя на редкость необычно - так и рвался в ванную комнату. Какие могут быть птицы, ведь квартира на первом этаже, окна закрыты, подумала Татьяна Петровна. В ванную, однако, заглянула. И не поверила уже не только ушам, но и глазам.

"В ванне уже сидит крупный утёнок с длинным носом! Тут моему удивлению не было совсем предела. Думаю, глюки что ли какие?! А визг этот продолжается. И такой же активный", - рассказывает Татьяна.

Версия, пусть и фантастическая, возникла только одна. Утка вывела птенцов на крыше дома. А они по какой-то причине провалились в вентиляционную шахту и, благополучно пролетев пять этажей, пробив решетку, оказались у Татьяны Петровны в ванне. Когда вентиляционную решетку сняли, извлекли еще троих. Позвонили в столичный Департамент природопользования, там отреагировали быстро. Птенцов посадили в корзину и отправились на ближайший пруд. А тут и мать утиного семейства объявилась.

"Но пока мы донесли эту корзинку до этого пруда, утка пыталась всеми силами её отвоевать. Она кидалась, как цепная собака. И, как только мы выпустили этих утят, утятки тут же поплыли, с ними поплыла утка", - говорит Татьяна.

Утиных историй, а точнее, историй спасения маленьких пернатых в этом году особенно много. Водители уже традиционно останавливаются и пропускают через дорогу целые семейства. В Химках неравнодушные полицейские помогают утятам подняться на бордюр. В Северном Бутове сразу шестнадцать птенцов провалились в ливнёвку. И даже не поблагодарив своих спасителей из Московского авиационного центра, кинулись в ближайший водоем. На Варшавском пруду утята угодили в водосбросное сооружение. Оказавшаяся рядом местная жительница позвонила в Мосводосток. Приехали - выручили. Решетку заделали более безопасной сеткой. Сейчас просто время такое - начало лета, говорят в Департаменте природопользования, утки обзаводятся потомством и постоянно попадают в истории. Они довольно расслабленно и неосторожно ведут себя в городе. Большинство не улетает из Москвы и зимой. Люди подкармливают. Внешних врагов нет. И потомство выводят как истинные горожане.

"Пятиэтажки - это излюбленное место для гнездования и крякв, и огарей. Крыши, чердаки. Пять этажей для них вообще не проблема. То есть выводок просто прыгает на асфальт и спокойно выживает, это первый этап жизни", - рассказывает начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Татьяне Петровне за спасение птенцов вручили благодарственное письмо от Департамента природопользования. Она теперь, кстати, регулярно ходит в Ботанический сад на встречу со своими подопечными. Главное теперь - проверить крышу дома, установить там безопасные решетки. Поскольку один раз свив гнездо, утки имеют обыкновение возвращаться в него и на следующий год.

Юлия Богоманшина, Николай Жуков, Александр Шерстюк. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"