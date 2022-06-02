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Смотреть, но не ломать: в Москве цветет сирень

15:29
  • четверг
  • 02 июня 2022

Кустарник зацвел во всех парках столицы

Москва сейчас похожа на огромный сиреневый сад. Обычно кустарник зацветает в середине мая, но в этом году погода решила немного покапризничать. Полюбоваться нежными бутонами можно, хоть и с запозданием, но во всех парках города.

Начинать лучше с "Аптекарского огорода". Там, в самом центре мегаполиса, собраны почти 50 видов сирени, в том числе очень редкие. Многие из них отечественные. Ажурные и бархатные бутоны самых разных оттенков и полутонов удалось вывести именно нашим селекционерам.

Любоваться цветением сирени можно бесконечно, а вот ломать ветки нельзя: вопреки расхожему мнению, нежный кустарник от такой грубости болеет.
 

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Цветение сирени
Цветение сирени
Цветение сирени
Цветение сирени
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