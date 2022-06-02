В России стартовал конкурс фестиваля "Культурный код"

Сам фестиваль пройдет с августа по сентябрь

Российские регионы включились в борьбу за право принять международный фестиваль уличного искусства "Культурный код". О старте конкурса, который определит победителя, рассказали сегодня в Москве.

По словам организаторов, в этом году мероприятие приобретет новые масштабы. Список городов-участников не ограничен. Принимать заявки будут до 12 июня. Сам фестиваль пройдет с августа по сентябрь. В рамках акции художники напишут около 30 огромных картин на фасадах зданий, а для местных жителей проведут мастер-классы, пленэры, концерты, встречи с деятелями искусства.



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