ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники клуба "Валдай" обсудили эономическую стратегию России

14:46
  • четверг
  • 02 июня 2022

"Не так всё плохо, как можно было ожидать"

Экономическую стратегию России в условиях западных ограничений обсуждают эксперты дискуссионного клуба "Валдай".

Участники отметили беспрецедентный уровень санкционного давления. Но зарубежные страны действуют себе в ущерб, а российская экономика, напротив, демонстрирует большую устойчивость. Замедлилась инфляция, снизилась ключевая ставка, стабилизировались курсы валют. Главная задача сейчас - добиться стратегической автономности и найти новых партнёров. Уже активизировалось сотрудничество со странами ЕАЭС. Большую заинтересованность к совместным проектам проявляют Индия, Китай и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона

"Мы видим растущий поток санкций. Санкции эти очевидным образом влияют на жизнь в России, на жизнь всего мира. Вместе с тем мы видим, что, тем не менее, пока российское общество и экономика функционирует, не так всё плохо, как можно было ожидать. Более того, есть определённая упругость. И нет такого, на мой взгляд, какого-то уныния. Всё довольно энергично", - заявил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Клуб "Валдай"
Клуб "Валдай"
Валдай
Валдай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.