Участники клуба "Валдай" обсудили эономическую стратегию России

"Не так всё плохо, как можно было ожидать"

Экономическую стратегию России в условиях западных ограничений обсуждают эксперты дискуссионного клуба "Валдай".

Участники отметили беспрецедентный уровень санкционного давления. Но зарубежные страны действуют себе в ущерб, а российская экономика, напротив, демонстрирует большую устойчивость. Замедлилась инфляция, снизилась ключевая ставка, стабилизировались курсы валют. Главная задача сейчас - добиться стратегической автономности и найти новых партнёров. Уже активизировалось сотрудничество со странами ЕАЭС. Большую заинтересованность к совместным проектам проявляют Индия, Китай и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона

"Мы видим растущий поток санкций. Санкции эти очевидным образом влияют на жизнь в России, на жизнь всего мира. Вместе с тем мы видим, что, тем не менее, пока российское общество и экономика функционирует, не так всё плохо, как можно было ожидать. Более того, есть определённая упругость. И нет такого, на мой взгляд, какого-то уныния. Всё довольно энергично", - заявил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий.

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