Песков: использование Киевом западного оружия против России усугубит ситуацию

Цели спецоперации в любом случае будут достигнуты

Использование поставляемых Западом Киеву вооружений против России лишь усугубит ситуацию в регионе и доставит больше страданий самой Украине. Несмотря на накачивание украинских войск оружием, цели спецоперации будут достигнуты, убежден пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", - заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал информацию западных агентств: по их данным, администрация США намерена продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Представитель Кремля подчеркнул, что эти поставки не меняют параметров российской специальной военной операции – ее цели в любом случае будут достигнуты, передает РИА Новости.

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