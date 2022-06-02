Кремль исключил продажу нефти в убыток России

О такой вероятности заявлял президент США

Россия не собирается продавать нефть себе в убыток, несмотря на решение ЕС и США ограничить закупки российского топлива. С таким заявлением в четверг, 2 июня, выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается — происходит переориентация потоков.

Песков отметил, что мир неизбежно столкнется с логистическими проблемами в поставках нефти, которые ведут "к дестабилизации общемирового энергетического рынка", сообщает РБК.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Евросоюзе рассматривают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия была вынуждена продавать нефть по цене ниже рыночной. Американский лидер допустил сценарий, при котором у России была бы "непреодолимая потребность" реализовывать нефть, однако ее "продавали бы по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке".

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