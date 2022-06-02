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Россия отказалась закрывать "окно в Европу"

14:24
  • четверг
  • 02 июня 2022

Таких планов, несмотря на санкции, нет

В России не планируют закрывать "окно в Европу", которое в свое время "прорубил" Петр Великий. Об этом в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул в ответ на вопрос, не собирается ли Россия в условиях обострения отношений с Евросоюзом закрыть "окно в Европу", что "ничего закрывать мы не планируем".

В преддверии 350-летнего юбилея императора Петра I, который и прорубил "окно в Европу", Песков отметил, что президент России Владимир Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны и хорошо знает о его заслугах, будучи глубоким знатоком истории, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин во время трехстороннего телефонного разговора с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем заявил, что проблемы с продовольствием стали следствием ошибок Запада и введенных им санкций. Если ограничения в отношении России будут сняты, то наша страна сможет увеличить поставки на мировой рынок удобрений и сельхозпродукции, отметили в Кремле.

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