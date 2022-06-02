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На Москву надвигается гроза с градом

14:04
  • четверг
  • 02 июня 2022

Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и усилении ветра в Москве и области.

В период с 18:00 до 23:00 2 июня ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами пройдет град, предупредили в министерстве.

Водителей попросили снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и по возможности избегать опасных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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