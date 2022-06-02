Во всех поликлиниках Москвы появились администраторы центров "Мои документы"

Они помогут и проконсультируют

В московских поликлиниках уже два года трудятся сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Они консультируют горожан по самым разным административным вопросам, а также могут сопроводить до нужного кабинета и даже присмотреть за ребенком. Такой искренний сервис помогает создать в медучреждениях комфортную для пациентов обстановку и решить даже нестандартные вопросы.

Городская поликлиника после капитального ремонта: новый формат, больше открытых пространств, светлые кабинеты врачей, самое современное оборудование для диагностики. А еще с 2020 года и в детских, и во взрослых поликлиниках работают администраторы центра госуслуг "Мои документы". Сейчас это уже почти полторы тысячи сотрудников.

"Наши сотрудники встречают пациентов на входе. Могут проконсультировать по разным не медицинским вопросам, помогают записаться к врачу, распечатать талон, сориентироваться в кабинетах", - говорит руководитель проекта по обучению и развитию корпоративной среды центра госуслуг "Мои документы" Александра Локштанова.

Главное - с самого начала создать комфортную и доброжелательную обстановку для всех посетителей. Готовы администраторы и к не совсем стандартным ситуациям. Мария Домнина рассказывает: однажды выдавала талон и заметила, что пациентка очень расстроена и подавлена.

"Я не могла оставить это без внимания и спросила, чем я могу помочь? Посетитель не смогла сдержать слёз и рассказала, что ей не так давно поставили тяжелый диагноз и сейчас у нее имеются проблемы с записью на исследования в стороннюю медицинскую организацию. Вместе с ней мы нашли необходимый номер телефона, схему проезда, чтоб ей удобно было добраться", - рассказывает Мария.

И спустя несколько дней, когда Мария встретилась с пациенткой снова, выяснилось, что исследования прошли без проблем. С этого года администраторы еще и работают на всех этажах поликлиник, сопровождают маломобильных пациентов, помогают сориентироваться в номерах кабинетов. А в детских поликлиниках, если есть такая необходимость, могут еще и присмотреть за ребенком.

"Для детей созданы все комфортные условия пребывания, есть пространства, где они могут интересно провести время в то время, как родители ожидают результатов исследований или приема врача", - говорит руководитель проекта по обучению и развитию корпоративной среды центра госуслуг "Мои документы" Александра Локштанова.

Таким образом, врачам и медсёстрам не приходится отвлекаться на административные вопросы, у них теперь больше времени для оказания непосредственно медицинской помощи.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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