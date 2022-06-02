В России начали создавать свою альтернативу ЕСПЧ

Об этом сообщили в Ассоциации юристов

Председатель Ассоциация юристов России Сергей Степашин сообщил на совместном заседании президиума и правления организации о начале создания альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека.

"Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента (...), был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека", - добавил спикер (цитата по "Интерфаксу").

15 марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы. Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.

Прежде в Министерстве иностранных дел России заявили, что Запад превратил Совет Европы "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования".

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