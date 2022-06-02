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США начали строительство первого из 100 военных объектов в Польше

14:17
  • четверг
  • 02 июня 2022

Склад вооружений для американских военных заложен в Повидзе

Строительство склада вооружений для американской боевой батальонной группы началось в Повидзе, в центральной части Польши. Это первый из сотни военных объектов, которые США планируют возвести на польской территории в ближайшие 10 лет.

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"Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года", - сказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он пояснил, что склад боеприпасов предназначен для бригадной боевой группы сил США. В этом году здесь же появится складской комплекс для боевых машин.

В свою очередь, посол США в Польше Марек Бжезинский, выступая на церемонии, сообщил, что в течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов. По его словам, это необходимо, чтобы "серьезно повысить военную готовность", - передает ТАСС.

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