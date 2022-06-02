Зеленский заявил о потенциале "переломного момента"

Россия контролирует 20% Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возникновении потенциала для "переломного момента" в конфликте на Украине.

Об этом он сообщил в обращении к политикам и народу Люксембурга. Видео размещено в его Telegram-канале.

"Существует потенциал для "переломного момента" в конфликте на Украине", - заявил украинский лидер.

Он отметил, что на текущий момент Россия заняла 20% территории Украины, протяженность линии фронта составляет более тысячи километров. Российские войска находятся в 3620 украинских населенных пунктах.

Ранее Зеленский признал тяжелые потери ВСУ на востоке Украины. Речь идет о сотне убитых и нескольких сотнях раненых ежедневно.

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