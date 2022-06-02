Треть россиян хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуарам

Элктросамокатами пользуются 12% москвичей

Как показал опрос ВЦИОМ, за введение запрета на вождение электросамоката на тротуарах и в пешеходных зонах выступает треть россиян (33%).

"По мнению 81% россиян, популярность электросамокатов влияет на рост числа аварий. Незначительным это влияние считает каждый второй (45%), сильным - 36%. Еще 7% не видят связи между популярностью электрических самокатов и числом ДТП", - также говорится в исследовании.

41% россиян заявили, что выступают за введение ограничений по возрасту вождения электросамоката. 24% считают, что необходимо ввести обязательную выплату компенсаций в случае причинения ущерба.

Также опрос показал, что электросамокатом пользуются 11% россиян, в Москве и в Санкт-Петербурге 12%.

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