На южные курорты России запустили автобусные чартеры

Дорога занимает в зависимости от маршрута 20-26 часов

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила о запуске туроператорами первых автобусных чартеров на курорты юга России.

"Вчера из Москвы на юг стартовали первые автобусные туры компании "Интурист", с 12 июня автобусы запускает компания "Мультитур". В петербургской компании "Олл Трэвэл Старс СПб" старт автобусных программ на южные курорты планировался с 11 июня, но его сдвинули на 2 июля", - цитирует Тюрину "Интерфакс".

Она добавила, что в турпакеты включены следующие пункты: перевозка до автовокзалов Симферополя, Феодосии, Анапы, Геленджика и Сириуса и обратно, трансферы до отелей и обратно, размещение с выбранным типом питания.

Дорога занимает в зависимости от маршрута 20-26 часов в высоких автобусах с большим салоном, туалетами, и Wi-Fi. Ранее Росавиация продлила до 6 июня запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России.

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