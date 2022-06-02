ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На южные курорты России запустили автобусные чартеры

14:41
  • четверг
  • 02 июня 2022

Дорога занимает в зависимости от маршрута 20-26 часов

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила о запуске туроператорами первых автобусных чартеров на курорты юга России.

Пляжи, пещеры, реликтовые леса: Крым готов к туристическому сезону
Туроператоры назвали оптимальную стоимость июньского отдыха в Турции

"Вчера из Москвы на юг стартовали первые автобусные туры компании "Интурист", с 12 июня автобусы запускает компания "Мультитур". В петербургской компании "Олл Трэвэл Старс СПб" старт автобусных программ на южные курорты планировался с 11 июня, но его сдвинули на 2 июля", - цитирует Тюрину "Интерфакс".

Она добавила, что в турпакеты включены следующие пункты: перевозка до автовокзалов Симферополя, Феодосии, Анапы, Геленджика и Сириуса и обратно, трансферы до отелей и обратно, размещение с выбранным типом питания.

Дорога занимает в зависимости от маршрута 20-26 часов в высоких автобусах с большим салоном, туалетами, и Wi-Fi. Ранее Росавиация продлила до 6 июня запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Междугородние автобусные
Междугородние автобусные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.