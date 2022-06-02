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Мишустин назвал развитие Севморпути одним из ключевых приоритетов России

14:43
  • четверг
  • 02 июня 2022

Это связано с санкциями

В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов. Об этом в ходе заседания правительства в четверг, 2 июня, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Путин поручил обеспечить регулярный транзит по Севморпути

Премьер-министр подчеркнул, что Севморпуть — надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны России.

Этот маршрут может использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные России страны, цитирует Мишустина пресс-служба федерального правительства.

Ранее сообщалось, что план развития Северного морского пути до 2035 года должен быть утвержден к 1 августа. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин. Как поясняется в списке поручений главы государства, это необходимо для обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Севморпути.

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