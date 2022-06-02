Названы любимые советские мультфильмы россиян

На первом месте - "Трое из Простоквашино"

Анимационная трилогия "Трое из Простоквашино" заняла первое место в списке любимых советских мультфильмов россиян. За нее проголосовали 35% участников опроса, проведенного телеканалом "МУЛЬТ".

23% респондентов отдали предпочтение мультсериалу "Ну, погоди!", третье место с результатом 8% разделили мультфильмы "Вовка в Тридевятом царстве" и "Котенок по имени Гав". В первой пятерке оказались также "Бременские музыканты" и "Малыш и Карлсон" - 7 и 6% соответственно.

Участникам опроса предлагалось 10 вариантов ответа. В итоге 5% опрошенных назвали своим любимым мультом "Винни-Пух", 3% проголосовали за "Обезьянок" и "Чебурашку", еще 2% - за "38 попугаев", передает "Мослента".

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