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Кабмин выделит более 24 млрд рублей на развитие туристических кластеров

14:57
  • четверг
  • 02 июня 2022

Финансирование получат 16 регионов

В ближайшие три года российские регионы получат 24,2 млрд рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Такое распоряжение 31 мая подписал глава федерального правительства Михаил Мишустин.
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Средства получат Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Краснодарский край, Камчатский край, Воронежская, Кемеровская, Тверская, Иркутская и Пензенская области.

При этом более 3,4 млрд рублей будет направлено субъектам Российской Федерации в 2022 году, 10,6 млрд рублей – в 2023 году, 10,1 млрд рублей – в 2024 году.

Субсидии будут предоставлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение для развития внутреннего туризма поощрять россиян, которые проводят свой отпуск в России, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска. Автор идеи Султан Хамзаев заявил, что в этом случае россияне будут чаще делать выбор в пользу российских мест отдыха вместо Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда и других стран.

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