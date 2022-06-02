Патрушев перечислил приоритеты Совета безопасности

Реализуются меры, направленные на усиление роли государства как гаранта безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что приоритетами СБ является укрепление конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

"Для этого реализуются меры, направленные на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и защиты прав собственности", - добавил он.

По словам Патрушева, Совбез принял меры противодействия иностранным спецслужбам, провоцирующим в России "цветную революцию". Координирующая роль СБ позволила увеличить эффективность работы органов госвласти по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

Ранее Патрушев заявил, что санкционная война Запада против России резко дестабилизировала социально-экономическую ситуацию во всем мире. Многие страны поставлены на грань голода, при этом в мире продолжает нарастать нестабильность, вызванная нежеланием отдельных государств утратить свое геополитическое доминирование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"