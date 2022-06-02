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Турция готова стать точкой транзита российского газа

15:04
  • четверг
  • 02 июня 2022

Об этом сообщили в министерстве энергетики и природных ресурсов страны

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что его страна может стать точкой транзита российского газа.

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"Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", - сказал замглавы ведомства (цитата по РИА "Новости").

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию на Украине, из-за чего Запад вводит в отношении Москвы санкции (Турция от ограничительных мер воздерживается).

В рамках шестого пакета санкций Евросоюз ввел эмбарго на поставки российской нефти, к концу 2022 года они сократятся на 92%. Обсуждается и эмбарго на газ, при этом европейские лидеры признают, что полностью отказаться от поставок из России в ближайшей перспективе невозможно.

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