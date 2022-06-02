В Минздраве оценили реальность создания лекарства от старения

Специалисты перечислили основные привычки долгожителей

В мире никогда не будет "средства Макропулоса" и ни одного лекарства, которое позволит замедлить старение. Такое мнение в четверг, 2 июня, высказала главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

Эксперт подчеркнула, что процесс старения очень сложный, он происходит во многих органах и системах, в нем задействованы самые разные механизмы. Поэтому воздействие на скорость старения может быть только комплексным.

В привычках долгожителей, которые прожили больше 90, 95, 100 лет и сохранили свою активность, можно выявить определенные закономерности, рассказала Ткачева. В частности, известно, что они очень много двигаются и физически активны всю жизнь, начиная с молодого возраста. Это позволяет сохранить и когнитивные функции в течение продолжительного времени.

Как правило, долгожители не курят и мало едят. Есть предположение, что если калорийность пищи будет приблизительно на 30% ниже нормы, это способствует продлению жизни, рассказала гериатр. По ее словам, это доказано в экспериментах на животных, сообщает АГН "Москва".

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что за время пандемии коронавирусной инфекции средняя продолжительность жизни человека в мире уменьшилась на два года. По ее словам, показатель снизился с 72,5 лет до отметки менее 71 года.

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