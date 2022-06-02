Силы ДНР отразили контрнаступление ВСУ в Донбассе

Противник пытался нанести удар в районе Авдеевки

Попытки Вооруженных сил Украины перейти в контрнаступление в Донбассе провалились. Атаки отразили силы Донецкой народной республики, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях", - заявил Басурин в эфире Первого канала.

Как сообщалось ранее, силы ДНР отразили атаку украинской армии в районе села Павловка. Также подразделения ДНР взяли под контроль участок трассы в Авдеевке, заблокировав один из каналов снабжения ВСУ.

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