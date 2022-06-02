Матвиенко: Россия не станет уговаривать Украину на переговоры

Переговорный процесс был заблокирован Киевом

Готовность российской стороны к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину. Об этом в четверг, 2 июня, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула политик, переговоры возможны только с учетом условий Москвы, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию.

Матвиенко выразила надежду, что украинские власти, "может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло". В этом случае переговорный процесс может возобновиться, но "на тех условиях, которые озвучила Россия", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву хорошо известны российские требования по Украине, Москва их четко озвучила. Однако украинская сторона "морозит" переговоры, под нажимом своих западных кураторов выбирая другой вариант решения кризиса.

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