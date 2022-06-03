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Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 03 июня 2022

Раки получат поддержку от друзей, Львам могут поступить выгодные предложения по работе

Овны

С деньгами будет лучше: скоро вы получите зарплату или другие деньги, которых пришлось ждать целый месяц. Закончится период проволочек и пауз, ваш счет больше не будет пустым!

Тельцы

Меркурий в вашем знаке разворачивается и летит вперед, оставляя позади препятствия и нестыковки. Ваши дела оживятся, вы больше не будете буксовать на пустом месте!

Близнецы

Прислушайтесь к себе: сегодня у вас есть шанс установить контакт со своей интуицией. Подсказки помогут вам разложить по полочкам прошлые события и перевернуть страницу.

Раки

Ваше окружение готово принимать вас, уважать, и главное – понимать! Сегодня и в ближайшие дни вы получите поддержку от друзей или взрыв лайков и подписок в соцсетях.

Львы

Ситуация на работе и учебе начнет меняться, причем очень быстро, так что держите руку на пульсе! Возможно, вам поступят выгодные предложения: не забывайте проверять почту.

Девы

Вас сегодня ждут не слишком масштабные, но приятные акты доброты – кто-то угостит вас кофе или сделает скидку. Считайте это знаком от Вселенной: у вас начинается белая полоса!

Весы

Вы получите новые интересные предложения о банковских картах или льготной ипотеке. Но минус в том, что у вас будет мало времени на раздумья, постарайтесь все взвесить!

Скорпионы

Вас ждет приятный сюрприз от делового партнера, друга или любимого человека. Вы отлично проведете время, получите ценный совет или облегчение после разговора по душам.

Стрельцы

Если вы болели или были завалены работой в мае, сейчас вы наконец испытаете облегчение. Постарайтесь сделать выводы и вынести уроки из ситуации, в которую попали!

Козероги

Вас ждет период везения в любви и творчестве, а также множество приглашений развлечься. Вы будете с удовольствием ходить в кино, на спектакли, концерты и свидания.

Водолеи

Поддержка от членов семьи, родителей или других родственников сегодня  растопит ваше сердце. Порадуйтесь тому, что имеете, и сделайте что-то приятное для своих родных!

Рыбы

Если вы отправляли в официальные органы заявления или запросы, то ответ скоро придет! И он будет в вашу пользу, но не более того, на что вы рассчитывали.

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