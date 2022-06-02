В Самаре экс-подполковник МВД получил 19 лет за убийство школьницы

Инцидент произошел в июле прошлого года

Самарский областной суд вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №3 по Советскому району УМВД Самары Антона Безчетвертева, передает "Интерфакс".

Вечером 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области нашли тело девушки 2006 года рождения с ножевыми ранами. Безчетвертев был задержан - его видели местные жители.

Следствие установило, что экс-подполковник МВД сбил школьницу за рулем Toyota Rav4, а затем нанес ей пять ударов ножом в шею. Безчетвертева приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Также был удовлетворен гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

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