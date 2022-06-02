ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Самаре экс-подполковник МВД получил 19 лет за убийство школьницы

15:18
  • четверг
  • 02 июня 2022

Инцидент произошел в июле прошлого года

Самарский областной суд вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №3 по Советскому району УМВД Самары Антона Безчетвертева, передает "Интерфакс".

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу "Зимней вишни"
Блогера Била приговорили к реальному сроку по делу о ДТП

Вечером 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области нашли тело девушки 2006 года рождения с ножевыми ранами. Безчетвертев был задержан - его видели местные жители.

Следствие установило, что экс-подполковник МВД сбил школьницу за рулем Toyota Rav4, а затем нанес ей пять ударов ножом в шею. Безчетвертева приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Также был удовлетворен гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Задержанный в суде
Задержанный в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.