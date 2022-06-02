Синоптики предложили смельчакам начать купальный сезон в Москве

Вода прогреется до 15-16 градусов

Температура воды в водохранилищах Московской области в настоящее время составляет 10-13 градусов, в выходные она повысится еще на 2-3 градуса. Об этом в четверг, 2 июня, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

По словам эксперта, смельчаки могут в предстоящие выходные начать купальный сезон, тем более что в целом погодные условия будут благоприятствовать отдыху на природе.

В субботу, 4 июня, облаков станет меньше, осадки полностью прекратятся. Температура понизится до 9-11 градусов ночью, по области — до 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса, в Подмосковье — до 24 градусов.

В воскресенье, 5 июня, ночью осадков не ожидается, но днем местами вероятны кратковременные дожди. В Москве термометры покажут 19-21 градус, по области — до 16 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что полноценный купальный сезон на юге России можно будет открывать уже в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет 20 градусов тепла и выше. Что касается центра страны, там придется подождать середины июня, полагает эксперт.

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