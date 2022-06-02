Лондон признал поражение в экономической войне с Москвой

Западные страны ожидает повышение кредитных ставок и рост безработицы

Введенные против России санкции не работают. Цены на российские газ и нефть только выросли. Страна получает достаточно финансов для продолжения спецоперации благодаря увеличившемуся торговому балансу — соотношению стоимости экспортированных товаров к стоимости импортированных. Москва выигрывает развязанную против нее Западом экономическую войну, делает вывод редактор-экономист британской The Guardian Ларри Эллиотт.

Автор подчеркивает, что с частичным запретом на ввоз российской нефти, который намерен ввести Евросоюз, стоимость нефтепродуктов на мировом рынке выросла. И это обеспечило Кремлю очередную финансовую удачу. К тому же у России к тому же нет сложностей с поиском других покупателей для своих товаров – в частности, экспорт нефти в Китай в апреле вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Рубль усиливает позиции благодаря государственному контролю.

"Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов", — пишет Эллиот.

Тем временем инфляция в Великобритании бьет рекорды, увеличившись до 9%, рекордного значения за 40 лет. Растут цены на бензин. Западные экономики вошли в период медленного спада, став жертвами стагнации и инфляции. Экономист предсказывает странам Запада незавидную судьбу - повышение кредитных ставок и рост безработицы.

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