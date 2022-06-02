Путин примет в Сочи президента Сенегала

Лидеры обсудят в том числе международную повестку

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, 3 июня президент России Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с коллегой из Сенегала Маки Салем.

"Планируется обсудить вопросы взаимодействия России с Африканским союзом, включая расширение политдиалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента", - говорится в сообщении.

Также лидеры обменяются мнениями по вопросам развития российско-сенегальских отношений и актуальной международной повестке.

Во встрече также будет участвовать Муса Факи Махамат - председатель комиссии Африканского союза.

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