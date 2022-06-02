Украинские беженцы сравнили условия пребывания в ЕС с тюрьмой

В Болгарии стартовал курортный сезон, поэтому граждан Незалежной выселяют из номеров у моря в вагончики без удобств

Рост цен в Европе сильнее всего ударил по странам Прибалтики. По данным Евростата, на первом месте в этом антирейтинге находится Литва. Там стоимость продуктов питания только за апрель взлетела больше, чем на 22%. Ещё одним серьёзным испытанием для европейцев стал наплыв граждан Украины. Но для них комфортное и по большей части бесплатное пребывание в странах ЕС, похоже, заканчивается. Польша отменяет льготные условия, а власти Болгарии в преддверии туристического сезона начали переселять беженцев из курортных районов вглубь страны.

— Смотрите, куда нас заселить хотят! Колючая проволока, стены... Как на зоне!

Первые впечатления от нового жилища у украинских беженцев, однозначно, яркие. По реакции ясно, кто из пассажиров автобуса действительно бежал от военных действий, а кто выбирал Болгарию в надежде бесплатно отдохнуть. Для таких переселение из отеля у первой линии Чёрного моря в вагончики без удобств - удар ниже пояса. Люди в гневе требуют водителя вернуть всех туда, откуда забрал.

— Туалет на улице. Посмотрите, куда нас привезли! Душ общий. По четыре человека. Никакой цивилизации вокруг! Это просто жесть! Просто кошмар! Тюрьма!

Это не розыгрыш, а их новая реальность. Возвращать украинцев обратно в отели никто не планирует. В Болгарии начинается курортный сезон и пополнять казну в условиях разгорающегося в Европе кризиса как-то нужно. Гостиницы в первую очередь для тех, кто готов за них платить. Вот власти и смекнули, что любителей бесплатного проживания можно расселять подальше от моря. В качестве альтернативы предложили место в пустующих базах отдыха. Но и эти условия беженцев тоже не устроили. И они отказались покидать автобусы. В интернете украинцы сетуют: теперь им придётся возвращаться домой. Или снимать жильё за свои деньги - зато у моря.

Всё меньше беженцам рады и в Польше. Пока президент и премьер трубят о полной поддержке и Украины и её народа, правительство потихоньку отменяет льготные пособия для братского народа. Государственные выплаты прекратятся уже 1 июля. Так Сейм пытается мотивировать украинцев перестать сидеть на шее польских налогоплательщиков и начать искать работу. 4 месяца для благотворительности - более чем достаточно.

— Возможно, правительство провело исследование и осознало, что большинство беженцев не хотят работать. И потому нужно сворачивать меры поддержки. А украинцам либо встраиваться в экономику, либо возвращаться на родину.

Тех украинцев, которые бежали в Европу в надежде там задержаться, подобный расклад событий, безусловно, не устраивает. Масла в огонь подливают и киевские чиновники, которые спят и видят страну полноправным членом Евросоюза. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не устаёт повторять, что Киев не приемлет ничего кроме статуса кандидата в ЕС. Впрочем, ультиматумы и топанья ногами всё больше злят представителей остальных евродемократий. В надежде хоть как-то отвлечь Украину от этой идеи, её, помимо обещаний светлого будущего, продолжают задабривать оружием. Больше всех старается помочь Прибалтика. В Литве, к примеру, даже открыли общественный сбор денег, чтобы накопить на один турецкий беспилотник.

"Это невероятно! Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который мы собирали деньги, бесплатно! Теперь собранная сумма пойдёт на боеприпасы для беспилотника и другую поддержку Украине", - говорит Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы.

Многие европейцы задают вопрос: а когда их правительства задумаются о внутренней политике и направят финансы на поддержку своих граждан. Цены на бензин в ЕС продолжают стремиться вверх. В той же Прибалтике, которая так активно заботится о благополучии Украины, стоимость топлива превысила психологический рубеж в два евро за литр. Хотя эмбарго на российские ресурсы там ещё даже не вступило в силу. Обидно, что Москва при этом всё никак не начнёт страдать, сетуют журналисты CNN.

— С января экспорт природного газа из России в Европу упал более чем на четверть. Но из-за роста цен вследствие дефицита доходы Москвы увеличились. За два месяца после вторжения России на Украину Москва заработала на экспорте ископаемого топлива 47 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем за тот же период 2021 года.

Такие заявления главного рупора Демократической партии США для простых американцев, которые из-за рекордной инфляции вынуждены не садиться за руль без крайней необходимости, словно красная тряпка. Рейтинг президента США Джо Байдена опускается всё ниже. Особенно после таких его заявлений: "Сейчас много что происходит, но могу сказать, что идея о том, что мы как-то сможем щелкнуть выключателем и снизить стоимость бензина, в ближайшей перспективе маловероятна. То же самое касается и еды".

При этом Вашингтон продолжает подстрекать Брюссель как можно скорее отказаться от закупки российских энергоносителей. В том числе рассматривают возможность принять такие меры, которые вынудят Москву продавать нефть ниже рыночной цены. Политики в Европе пока к идее относятся скептически. Все ограничительные меры до этого лишь провоцировали рост цен на топливо.

Александра Сергомасова, Артём Боев. "ТВ Центр".

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