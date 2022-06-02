Бежавших из Северодонецка украинских боевиков уличили в мародерстве

Уходя, радикалы пытались унести все, что неровно лежит, а что не смогли взять с собой, попытались сжечь

Теперь о ходе спецоперации по защите Донбасса. В Минобороны сообщили об уничтожении ударами высокоточных ракет пунктов управления нацистских группировок "Кракен" и "Азов" в Харьковской области. Целями также стали свыше 600 районов скопления техники ВСУ, склады с боеприпасами и топливом. Наши ВКС сбили украинский штурмовик в Николаевской области. Средствами ПВО поражены семь беспилотников. Совместными усилиями с Народной милицией ЛНР наши войска продолжают зачистку Северодонецка.

Российские ПВО засекли в небе два беспилотника. Оба - ударные дроны противника "Байрактар". Их цель – уничтожение военной техники и живой силы на земле. Однако летательные аппараты замечены ещё за десятки километров до их цели. Грамотные действия наших военных, и вот БЛА взяты на сопровождение и моментально уничтожены расчётом зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит".

"Одновременно до шести целей можем сопровождать. И наводить по ним до 12 ракет. Мы можем сопровождать цели с нулевой скоростью. Если свойство вертолёта - зависнуть просто на одном месте, мы его будем сопровождать", - заявил командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

Зенитно-ракетная система "Фаворит" — это глубоко модернизированная версия ПВО С-300. По сравнению с предшественником, она способна обнаружить воздушную цель за сотни километров. При этом оснащённая искусственным интеллектом умная машина сама определяет противника и наводит на них ракеты. Таким образом, создаётся мощный противовоздушный щит.

"Основная задача низковысотного обнаружителя – обнаружить цель на высоте от 10 до 1000 метров. Выдать целеуказание КП – командному пункту, и обезопасить комплекс от низковысотной цели", - говорит Артем, начальник отделения радиолокационной разведки.

Впрочем, украинские боевики своей тактики не меняют. Подло прячутся за спинами мирного населения и укрываются в жилом массиве. Это делается и для того, чтобы потом обвинить Россию в ударе по городским кварталам. В Минобороны сообщили, что ВСУ, например, в Николаеве разместили казармы в школах и детсадах. А также готовятся из укреплений в населённых пунктах ударить по приграничным территориям американскими ракетами.

"В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооружённых формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооружённые силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения", - заявил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

Северодонецк уже практически освобождён от украинских боевиков. Большинство националистов ликвидированы, кто-то спешно покидал позиции, побросав оружие. В квартирах найдены личные вещи и боеприпасы иностранного производства. Солдаты ВСУ под угрозой расправы выгоняли жильцов, чтобы из домов вести оборону. Уходя, радикалы пытались унести всё, что неровно лежит. Что не смогли взять с собой, попытались сжечь. Об упадке настроений в рядах украинской армии пишут даже в западной прессе. На передовую зачастую отправляются резервисты и иностранные наёмники без военной выучки, которые сразу бегут с поля боя или выходят с поднятыми руками.

"Захваченные в плен наёмники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наёмников в странах проживания об их гибели просто не знают. Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и иностранцев, значительное число наёмников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В освобождённые от украинских боевиков города российские военные продолжают привозить гуманитарную помощь. Очередным конвоем в Первомайск ЛНР доставили более 30 тонн продуктов. В том числе детское питание, средства личной гигиены, медикаменты и предметы первой необходимости. Местная администрация попросила в первую очередь обеспечить помощью семьи с детьми и пенсионеров.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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