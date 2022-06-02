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Путин поручил привести в порядок 85% дорог

15:56
  • четверг
  • 02 июня 2022

Сделать это надо за пять лет

Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание по развитию дорожного строительства, передает пресс-служба Кремля.

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В частности, глава государства распорядился за пять лет привести не менее 85% опорной сети дорог страны "в нормативное состояние".

"Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", - отметил российский лидер.

Как добавил президент, необходимо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.

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