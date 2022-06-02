Матвиенко: Россия готова сделать все, чтобы не допустить кризиса продовольствия

Сектор агропромышленного комплекса России имеет достаточный запас

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что разрушительную политику коллективного Запада поддерживает не так много стран.

"Мы обсуждали с президентом вопрос продовольственной безопасности, и я сказала о том, что Россия готова сделать все для того, чтобы не допустить кризиса продовольствия, голода и роста цен на продовольствие, что чувствительно сказывается на обычных гражданах", - добавила председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Как уточнила Матвиенко, сектор агропромышленного комплекса России имеет достаточный запас продовольствия, не зависит ни от каких зарубежных влияний.

"Более того, прогнозируется хороший урожай зерновых в этом году, причем по оценке аналитиков, он должен быть рекордным", - заключила спикер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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