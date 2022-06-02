Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с "Евровидением"

Россия должна ввести свою образовательную систему, заявил Никита Анисимов

Ректор ВШЭ Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с песенным конкурсом "Евровидение".

"Скажу свое мнение, все же занимаюсь образованием, у меня четвертый университет уже, мы сейчас в зоне общеевропейского высшего образования — это образовательное "Евровидение". Вот и задайте себе вопрос, хотели ли бы вы участвовать в образовательном "Евровидении"?" — сказал Анисимов (цитата по РИА Новости).

По его словам, Россия должна ввести свою образовательную систему. Она должна быть понятна и привлекательна для иностранцев, добавил ректор.

В конце мая стало известно, что Россия решила выйти из Болонской системы образования. Это подтвердили в Минобрнауки. "К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу", — заявили в ведомстве.

Позже замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев пояснил, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской. Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, а радикальной смены не будет.

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