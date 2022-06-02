Зеленский назвал Украину "де-факто частью ЕС"

Президент Украины выступил перед парламентом Люксембурга

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Люксембурга, что Украина "де-факто уже стала частью Европейского Союза".

"Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - сказал Зеленский (цитата по РИА "Новости").

Ранее премьер Италии Марио Драги сообщил, что против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают почти все крупные страны Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Одним из требований Москвы является украинский внеблоковый и нейтральный статус.

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