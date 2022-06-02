ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский назвал Украину "де-факто частью ЕС"

16:38
  • четверг
  • 02 июня 2022

Президент Украины выступил перед парламентом Люксембурга

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Люксембурга, что Украина "де-факто уже стала частью Европейского Союза".

Захарова назвала цену обещаниям Зеленского и Запада
Зеленский заявил о потенциале "переломного момента"

"Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - сказал Зеленский (цитата по РИА "Новости").

Ранее премьер Италии Марио Драги сообщил, что против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают почти все крупные страны Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Одним из требований Москвы является украинский внеблоковый и нейтральный статус.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.