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На Украине рассказали, какое наказание грозит Медведчуку

16:52
  • четверг
  • 02 июня 2022

Политика обвиняют в госизмене и содействии терроризму

Госбюро расследований Украины сообщило, что расследование дела в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука завершено и направлено в суд.

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"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

На Украине Медведчука подозревают в госизмене и содействии терроризму.

В Кремле ранее заявили, что Медведчук не имеет отношения к Российской Федерации, поэтому "вряд ли можно говорить о каких-то обменах".

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