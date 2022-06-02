На Украине рассказали, какое наказание грозит Медведчуку

Политика обвиняют в госизмене и содействии терроризму

Госбюро расследований Украины сообщило, что расследование дела в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука завершено и направлено в суд.

"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

На Украине Медведчука подозревают в госизмене и содействии терроризму.

В Кремле ранее заявили, что Медведчук не имеет отношения к Российской Федерации, поэтому "вряд ли можно говорить о каких-то обменах".

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