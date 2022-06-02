Министры стран ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти

Принято решение равномерно перераспределить сентябрьскую квоту
Завершилась министерская конференция стран ОПЕК+, в результате которой участники альянса договорились о наращивании добычи нефти.
"648 тыс. б/с в июле и в августе", - приводит ТАСС слова источника.
Уточняется, что принято решение равномерно перераспределить сентябрьскую квоту по добыче нефти в объеме 432 тыс. б/с на июль и август.
Также до конца 2022 года продлен срок компенсации недосокращенных объемов нефти для стран - должников. Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 30 июня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"