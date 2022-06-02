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Министры стран ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти

17:46
  • четверг
  • 02 июня 2022

Принято решение равномерно перераспределить сентябрьскую квоту

Завершилась министерская конференция стран ОПЕК+, в результате которой участники альянса договорились о наращивании добычи нефти.

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"648 тыс. б/с в июле и в августе", - приводит ТАСС слова источника.

Уточняется, что принято решение равномерно перераспределить сентябрьскую квоту по добыче нефти в объеме 432 тыс. б/с на июль и август.

Также до конца 2022 года продлен срок компенсации недосокращенных объемов нефти для стран - должников. Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 30 июня.

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