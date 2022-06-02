Захарова попала под санкции США

Всего в список добавлены 17 физлиц

Министерство финансов США в четверг расширило список попавших под американские санкции россиян.

Ограничительные меры вводятся еще против 17 физических лиц. Это в том числе официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кроме того, Минфин США вводит санкции в отношении "Северстали". Установлен срок завершения сделок с горно-металлургической компанией до 31 августа.

Также стало известно, что США внесли в касающиеся России санкционные списки семь яхт и три самолета.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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