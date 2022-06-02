Путин призвал не разбазаривать дорожные фонды

Часть ресурсов порой перебрасывается на другие цели, но такую практику нужно прекратить, заявил президент

Свыше четырех тысяч километров новых дорог появится в России в течение пяти лет. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе специального совещания по дорожному строительству. Речь шла о мерах по развитию сети автомагистралей. Обсуждали реализацию масштабного проекта в рамках коридора "Европа — Западный Китай", а также развитие региональных транспортных систем. Президент поручил ускорить темпы строительства.

Тема дорог, с которыми в России, как известно, давняя проблема, не случайно в центре внимания президента. Без качественной транспортной инфраструктуры невозможно развивать бизнес, решать задачи в социальной сфере, в целом наращивать экономику страны. Многое уже сделано - действуют федеральные трассы "Нева", "Дон", "Таврида". Дальше - больше.

"Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 "Москва – Казань" с выходом на Казахстан в рамках коридора "Европа – Западный Китай". Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. У нас поставлена национальная цель: в 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85%", - заявил Путин.

Пожалуй, сейчас в России нет региона, где бы не велось дорожное строительство. Западные санкции помехой не стали. А план на ближайшую пятилетку - и вовсе грандиозный. На его реализацию планируется потратить более 13 триллионов рублей.

"По итогам реализации пятилетнего плана в стране будет построено и реконструировано более четырех тысяч километров дорог. Еще три тысячи километров дорог будет расширено с двух до четырех полос - тоже новые дороги. Мы планируем отремонтировать 110 тысяч километров дорог, включая 650 мостовых сооружений", - сообщил Хуснуллин.

Владимир Путин подчеркивает: речь не только о дорожном полотне. Строить предстоит еще и инфраструктуру вокруг дорог.

"Важно открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса, где может развернуть свою активность малый бизнес. Причём в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть автодорог. Граждане пользуются такими дорогами каждый день, и, конечно, состояние этих дорог, их безопасность, качество должны отвечать запросам людей. Подчеркну: общий объём работ в регионах, на местах не уступает, а даже превосходит задачи по строительству и ремонту федеральных магистралей", - сказал президент.

К главам регионов президент обратился отдельно. Отметил: за расходованием средств, предназначенных для дорожного строительства, нужно строго следить. Нельзя тратить эти деньги на другие задачи.

"У нас налаживается строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда, тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели, другие участки работы. Прошу такую практику прекратить, и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению. Иначе у нас этих 13,6 триллиона не будет просто", - заявил Путин.

Еще глава государства предложил четко определить критерии перехода дорог из регионального ведения в федеральное и обратно. Это позволит более эффективно финансировать строительство. Поддержал президент и министра финансов, который высказался за изменение сроков ремонта. По словам Антона Силуанова, регламент был разработан давно и не учитывает особенности современных строительных материалов - более качественных и долговечных.

"Зачастую вот едешь по трассе - хорошая трасса. Начинают ремонтировать, полотно снимают, которое абсолютно нормальное, которое может еще пару лет прослужить. Или бордюры начинают менять. Почему? Да потому что подошли межремонтные сроки, требуется вложение денег. В этом направлении нам нужно больше посмотреть, мы сэкономим ресурсы на решение наших задач", - уверен Силуанов.

Особое внимание - самим материалам и строительной технике. Западные компании хоть и ушли с российского рынка, но есть другие поставщики, в частности, китайские. Тем не менее, в приоритете - отечественные производители, напоминает Путин.

"Ключевой ориентир здесь - использование российской продукции. Причем ее качество должно отвечать самым высоким стандартам. И в этой связи важно дать ход наработкам отечественных научных институтов и профильных вузов. Предоставить им широкие возможности для разработки и внедрения новых технологий, материалов и решений строительных. Убрать здесь все административные и иные барьеры и препоны", - призвал Путин.

Пятилетний план по дорожному строительству, подчеркнул президент, даст мощный импульс российской экономике, поможет нарастить научный и технологический потенциал страны. Работа предстоит колоссальная, сложная. Сбоев быть не должно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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