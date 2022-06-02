Мишустин рассказал о поддержке агробизнеса

Разработан новый порядок аренды госземель сельхозназначения для фермеров

Новый блок мер, которые упростят нормативную базу для ведения бизнеса в России, обсуждали сегодня на заседании правительства. Как отметил премьер Михаил Мишустин, льготы по налогу на прибыль и страховым взносам получат компании радиоэлектронного сектора, где разрабатывают и выпускают собственные электронные компоненты.

Кроме того, кабмин усовершенствует механизм уплаты обязательных страховых платежей для инвесторов на территориях опережающего развития. Льготы для них начнут действовать с момента фактического набора персонала, а не со дня регистрации предприятия, когда ещё ничего не налажено, а то и вовсе идёт стройка.

Как заявил Мишустин, на ближайшие три года правительство выделит 24 миллиарда рублей туристическим кластерам. Деньги получат 16 регионов.

Отдельно речь шла о поддержке агробизнеса - он играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. По поручению президента разработан новый порядок аренды государственных земель сельхозназначения для фермеров - участки дадут без аукциона и на пять лет.

"Такую возможность получат граждане и владельцы фермерских хозяйств. Они смогут арендовать участок без прохождения процедуры торгов на срок до пяти лет. Однако при этом нужно будет соблюдать ряд условий, в том числе не передавать эту землю третьим лицам либо в субаренду. В дальнейшем допускается продление аренды земельного участка или его приобретение в собственность. Это решение даёт дополнительные преимущества владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключаются контракты об аренде таких земель. Рассчитываем, что теперь малые и особенно семейные агропредприятия смогут наращивать объёмы производства продукции сельского хозяйства", - заявил Мишустин.

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