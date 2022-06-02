Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России

Меры касаются нефти, банков, экспорта высоких технологий и вещания медиаструктур

Как сообщила в Twitter председательствующая в Совете ЕС делегация Франции, постпреды Евросоюза утвердили тексты шестого пакета санкций против России из-за ситуации на Украине.

Запрещается импорт российской нефти, перевозимой по морю. Прежде в ЕС отмечали, что к концу 2022 года импорт нефти из России сократится на 92%. Исключения были сделаны для Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии.

Кроме того, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк будут отключены от SWIFT.

Усиливаются ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий. Также санкции предусматривают запрет вещания трех российских медиаструктур, расширен список с персональными ограничениями.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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