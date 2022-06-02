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Фальков анонсировал сокращение программ бакалавриата и магистратуры

18:30
  • четверг
  • 02 июня 2022

Изменения произойдут к 2023 году

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал об изменении в системах вузов страны к 2023 году.

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"До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счет укрупнения", - отметил глава Минобрнауки (цитата по РИА "Новости").

Как при этом подчеркнул министр, разнообразие форматов обучения должно сохраняться.

Прежде Фальков сообщил, что Россия в ближайшие несколько лет сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования, а к Болонской системе стоит относиться как к пройденному этапу.

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